Партия Трампа сильно напугана — российский политик об импичменте в США

Республиканская партия США будет торговаться по поводу импичмента Дональда Трампа. Об этом заявил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в эфире телеканала "Украина 24".

"Трамп, конечно, может получить импичмент, и Митч Макконнелл, лидер республиканского уже не большинства в Сенате, будет активно торговаться с новой командой. Вся Республиканская партия сильно напугана после события 6 января, они боятся охоты на ведьм, что будут на них спускать всех собак, и хотят найти свое место в новом раскладе сил.

До конца срока полномочий Трампа ничего не случится, Макконнелл не заинтересован в том, чтобы торопиться, он заинтересован в том, чтобы это затянулось подольше, чтобы были достигнуты долгосрочные политические договоренности. Если он будет торопиться, получится, что он в глазах своих республиканских избирателей лег под демократов и окажется предателем", — сказал он.