Партия Трампа сильно напугана — российский политик об импичменте в США
Экс-депутат Госдумы РФ рассказал, насколько вероятно уголовное преследование Дональда Трампа
Республиканская партия США будет торговаться по поводу импичмента Дональда Трампа. Об этом заявил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в эфире телеканала "Украина 24".
"Трамп, конечно, может получить импичмент, и Митч Макконнелл, лидер республиканского уже не большинства в Сенате, будет активно торговаться с новой командой. Вся Республиканская партия сильно напугана после события 6 января, они боятся охоты на ведьм, что будут на них спускать всех собак, и хотят найти свое место в новом раскладе сил.
До конца срока полномочий Трампа ничего не случится, Макконнелл не заинтересован в том, чтобы торопиться, он заинтересован в том, чтобы это затянулось подольше, чтобы были достигнуты долгосрочные политические договоренности. Если он будет торопиться, получится, что он в глазах своих республиканских избирателей лег под демократов и окажется предателем", — сказал он.
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Вероятность уголовного преследования Трампа невысока, уверен депутат.
"Уголовное преследование Трампа – не очень вероятный сценарий, никто из американской власти не хочет открывать ящик Пандоры. Если создать прецедент и начать преследовать уходящего президента, причем с политическим контекстом, то дальше могут преследоваться и другие президенты, а кому это надо", — сказал он.
Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. После событий 6 января конгрессмены-демократы заявили о намерении инициировать новую процедуру импичмента Дональда Трампа.