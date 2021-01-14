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Инициатива импичмента Байдену: подробности от корреспондента "Украина 24" в США Журналист рассказала, что ждет Дональда Трампа и почему в США заговорили об импичменте Байдену

Палата представителей в США проголосовала за объявление импичмента президенту Дональду Трампу — во второй раз за его срок. Окончательное решение остается за Сенатом. В то же время поднялся вопрос об импичменте избранному президенту Джо Байдену, который еще даже не вступил в должность. Подробности о событиях в США рассказала в эксклюзивном репортаже корреспондент "Украина 24" Зоряна Степаненко.

"В США заговорили и про импичмент Джо Байдену. Об этом заявила конгрессмен от Республиканской партии Тейлор Грин. Она заявила, что поднимет этот вопрос на следующий день после инаугурации Джо Байдена, то есть 21 января. Она подозревает избранного президента в том, что его якобы могут подкупить иностранные правительства. Американские СМИ пишут, что у нее ничего не выйдет и таким образом политик пытается привлечь к себе внимание", — сказала она.

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Тем временем Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу, и таким образом он стал первым президентом США, которому дважды за каденцию пытались объявить импичмент.

"Беспрецедентную поддержку эта резолюция получила в Конгрессе: 232 голоса "за" и 197 "против". До последнего оставалось интригой, сколько республиканцев поддержат отставку Трампа, и они дали 10 голосов. Это очередной грустный рекорд для Дональда Трампа, так как еще никогда столько конгрессменов не поддерживали отставку своего президента-однопартийца. Дебаты были насыщенными и ожесточенными, конгрессмены спорили, виновен ли Трамп в погромах в Капитолии 6 января, и в итоге его обвинили в подстрекательстве к бунту. Трамп после вынесения резолюции Конгресса обратился к американцам, его речь опубликовал Twitter Белого дома, но в ней он ни словом не вспомнил об импичменте. Он говорил только о штурме Капитолия", — рассказала журналист.

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Корреспондент добавила, что до 19 января сенаторы находятся на каникулах и не будут голосовать по вопросу импичмента, а каденция Трампа заканчивается 20 января. Получается, что только после перехода власти к Джо Байдену Сенат будет рассматривать вопрос импичмента Трампа — закон дает такую возможность.

Если резолюцию одобрят, это будет значить, что Трампа лишат президентской пенсии в 250 тысяч долларов в год, а также сенаторы могут прописать ему запрет баллотироваться в президенты на новый срок. При этом политологи говорят, что независимо от решения Сената политическую карьеру Дональда Трампа можно считать завершенной.

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