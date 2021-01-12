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"У Молдовы и Украины одна и та же проблема": политолог уверен, что надо помочь друг другу Политолог Олег Саакян считает, что страны могут использовать "дипломатические механизмы координации усилий"

12 января президент Молдовы Майя Санду прибыла с визитом в Украину, это первый ее международный визит в должности президента. Политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24" рассказал, что источником общих проблемам Молдовы и Украины является Россия, и взаимодействие двух стран может помочь в борьбе с ее политикой.

"У Украины и Молдовы схожие проблемы и один и тот же источник генерирования этих проблем - а именно Москва. Здесь координация и приложение совместных усилий, безусловно, нужны. Я был бы достаточно сдержанным оптимистом, что это может дать какие-то быстрые победы. То есть здесь (не стоит - ред.) надеяться на то, что это позволит сдвинуть с мертвой точки процесс, например, по Приднестровью, или каким-то образом ситуация в Приднестровье может сразу конвертироваться в вопрос российской агрессии в Крыму и на востоке Украины", - сказал Саакян.

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Тем не менее считает политолог, странам нужно использовать дипломатию и помогать друг другу.

"Например, использование различных дипломатических механизмов координации усилий той же "Крымской платформы", которую Украина будет запускать, в которой могла присутствовать и Молдова. Экспертиза молдавских политиков и экспертов, имеющих опыт десятков лет переговоров с Россией и знающих о различных ловушках, которые она расставляла. Этот опыт важен и как иллюстрация некоторых процессов, которых нам следует ожидать от России по отношению к Востоку Украины как минимум. То есть здесь есть возможности в разных кабинетах помочь друг другу. Ситуация с Востоком Украины - это также аргумент для самой Молдовы как внутри страны, так и на внешней арене по поддержке Молдовы и ее европейского пути", - сказал Саакян.

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Напомним, ранее эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире канала "Украина 24" заявил, что Россия в ответ на требование Майи Санду забрать свои войска из Приднестровья может "в любой момент включить агрессию".