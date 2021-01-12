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"Не нравится – создавайте свою сеть": Гордон прокомментировал бан Трампа Известный журналист рассказал, как относится к блокировке аккаунта Дональда Трампа

Известный журналист Дмитрий Гордон высказался о бане действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и ряде других социальных сетей.

"Кому что-то не нравится – создавайте свои социальные сети, свои правила, и сами баньте кого хотите. Нравится ли мне, что забанили Трампа в "Твиттере"? Как человеку свободному – не нравится. Но и Трамп мне не нравится. Считаю ли я Трампа связанным с Россией и Путиным? Считаю, я об этом говорил всегда", — сказал он.

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По словам Гордона, недовольные могут создать свою социальную сеть со своими правилами.

"Так получилось, что кто-то имеет рычаги, кто-то нет. Что-то России не удается, например, или Украине, создать свою сеть мировую. "Телеграм"? Ну, пусть там Трамп и публикуется теперь. Это справедливо. Если вы не согласны с американскими соцсетями, сделайте свои, чтобы весь мир на них сидел, это же просто", — заявил он.

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Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека, позже умер еще один — офицер полиции. После этих событий Twitter забанил Трампа за подстрекательство к насилию, примеру соцсети последовали и другие ресурсы.