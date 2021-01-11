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"Похоже на российскую пропаганду": юрист рассказал, в чем могут обвинить Трампа в США Сможет ли Дональд Трамп вернуться в политику после завершения президентства

Сможет ли Дональд Трамп вернуться в политику после попытки его импичмента, рассказал юрист-международник Борис Бабин в эфире канала "Украина 24".

"Трамп, во-первых, имеет многочисленных последователей в США, но, во-вторых, федеральные органы и органы штатов могут усматривать в его действиях признаки преступлений. Поэтому если не случится импичмента, который вообще закроет для него политическую карьеру, будет два варианта событий. Это могут быть уголовные производства с успешным результатом или без них. При таких условиях оценка процесса будет политической, и важны будут и медиа, и позиция республиканцев, и юридическая позиция, так как, к сожалению, в действиях Трампа и его окружения, в первую очередь, Джулиани, и в действиях украинских чиновников прошлой власти, которые до сих пор остаются на должностях, могут увидеть признаки преступлений против конституционного строя США. Это будет расследоваться, и мы будем наблюдать очень интересный процесс", — сказал он.

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Эксперт рассказал, что именно могут инкриминировать Трампу, кроме призывов к захвату Капитолия.

"Демократы будут копать глубже. Они будут копать во вмешательства в избирательную систему, которые могли быть до событий в Капитолии. Они будут копать в сторону теории сговора — в США эти теории распространяются не только на уровне конспирологов и соцсетей, но и на уровне топовых республиканских чиновников. К примеру, кандидат от республиканцев, которая проиграла в Джорджии, выступала в своей кампании как сторонник теорий заговора. И по странному стечению обстоятельств, конспирологические теории, которые распространяются в Штатах, очень похожи на плоды советской и даже российской пропаганды. Иностранное влияние на распространение антигосударственных теорий в США — это может рассматриваться как посягательство на конституционный строй", — сказал он.

Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. 7 января Джо Байден был официально объявлен победителем выборов президента США.

Кроме того, после событий 6 января конгрессмены-демократы заявили о намерении инициировать новую процедуру импичмента Дональда Трампа.