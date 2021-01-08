Рукой Москвы был сам Трамп — адвокат о российском следе в протестах в США

Идея штурма Капитолия, который произошел 6 января, была внушена Дональду Трампу людьми со стороны России — такое заявление сделал российский адвокат Марк Фейгин в эфире канала "Украина 24".

"Я глубоко убежден, что это была не спонтанная история, а вполне подготовленная акция на создание хаоса, поскольку это был день утверждения итогов выборов. И мое мнение, что без Москвы здесь не обошлось. Рукой Москвы был сам Трамп, это не были какие-то политтехнологи, активисты на улице и так далее. Да, там были русские эмигранты, и поэтому мы слышали русскую речь на видео. Но не это главное", — сказал он.

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Фейгин рассказал, почему он считает, что за событиями стоит Россия.

"Сама идея — взять и штурмовать Капитолий — была внушена Трампу и его окружению людьми, которые уже это много раз делали. Не знаю таких других консультантов, кроме Москвы, которая могла сказать, что непризнание выборов в Америке — это способ удержаться у власти.

Кремлю это нужно для создания нового хаоса, чтобы Байден хромал как президент, не имея поддержки половины населения. Чтобы в дальнейшем он не был так уверен в своей политике в отношении Москвы", — сказал он.