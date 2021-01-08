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Захват Капитолия в США: эксперт назвал проколы в безопасности Глава Института стандартов безопасности объяснил, как должны действовать силовики в госучреждениях

О проколах в безопасности американского Капитолия, который 6 января захватили сторонники Дональда Трампа, рассказал президент Института стандартов безопасности Александр Михайлюк в эфире канала "Украина 24".

"Если отбросить эмоциональную составляющую — кто прав, кто не прав, — для сотрудников безопасности понятие эмоций должно быть выключено. Только строгое выполнение установленных регламентов, норм и правил позволит качественно выполнить поставленную задачу", — сказал он.

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Михайлюк объяснил, какие стандарты безопасности должны соблюдаться.

"В стандартах безопасности есть такое понятие как зонирование объекта с точки зрения безопасности. Есть зона свободного доступа, куда может зайти любой гражданин. Есть зона контролируемого доступа, и так далее. Если бы с точки зрения организации безопасности было учтено это зонирование, куда я могу зайти, а куда не могу и если пытаюсь, то я уже нарушитель. И соответственно должен включаться весь комплекс государственных мер. И боец не должен думать, адекватно он поступает или нет, если он поступает так, как написано в его должностных инструкциях. Если я через пост не должен пропустить..." — сказал он.

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Эксперт сравнил штурм Капитолия с некоторыми событиями в Украине.

"Взять события в Крыму (в 2014 году — ред.). Если бы каждый командир части выполнял установленный регламент — "вскрыть пакет 1, вскрыть пакет 2", то вопросов "что нам делать" не было бы", — сказал он.

Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека. 7 января Джо Байден был официально объявлен победителем выборов президента США.