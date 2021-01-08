15:10, Сегодня

Трампу может грозить ответственность из-за российских денег — эксперт Эксперт-международник рассказал, что могут инкриминировать американскому президенту

Действующему президенту США Дональду Трампу грозит уголовная ответственность. Об этом заявил эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что ответственность ему грозит, потому что он подорвал основы фактически всей американской системы, которая существовала более 200 лет как цитадель демократии и права", — сказал он.

Читайте также: Последние дни президентства Трампа будут очень опасными: экс-министр назвал причину

Эксперт ответил на замечание, что юридически Трампа нельзя привлечь за события 6 января, когда его сторонники штурмовали Капитолий.

"Направления (юридические — ред.) будут совсем другие, это финансирование кампании Трампа на российские деньги или давление на губернаторов в плане денег. Там будет очень много направлений, по которым его могут привлечь к ответственности", — сказал он.

Ранее журналист Евгений Киселев не исключил, что в штурме Капитолия в Вашингтоне 6 января был "российский фактор".