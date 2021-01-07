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Штурм Капитолия: журналист рассказал, был ли российский фактор Постсоветские люди любят Трампа, и такое пишут в комментариях, что волосы дыбом, заявил Киселев

Журналист Евгений Киселев в эфире телеканала «Украина 24» не исключил, что в штурме Капитолия в Вашингтоне 6 января присутствовал «российский фактор».

«Безусловно, фактор российского влияния там (в штурме Капитолия 6 января – ред.) присутствует. Потому что ни для кого не секрет, что российские спецслужбы, российские околокремлевские ботофермы, которыми управляет кремлевский повар Евгений Пригожин – они, конечно же, вмешиваются во внутренние дела США путем попыток серьезного манипулирования общественным мнением, сознанием американцев через соцсети. Напомню, это было одной из важных частей расследования спецпрокурора Роберта Мюлера», - заявил журналист.

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Он поделился собственным опытом общения с ботами в соцсетях.

«Я смотрю на комментарии в соцсетях. Стоит мне в соцсетях опубликовать комментарий по поводу происходящего в Америке, как тут же отовсюду слетаются трамписты – и виртуальные боты, и реальные люди. К сожалению, есть такой феномен: постсоветские люди безумно любят Трампа, и такое пишут в комментариях, что просто волосы дыбом. Для них не существует никакой аргументации. Ну да, Америка в каком-то смысле больна. Когда 70 млн человек голосуют за такого президента – страшно становится», - отметил Киселев.

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Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека. 7 января Джо Байден был официально объявлен победителем выборов президента США.