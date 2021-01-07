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"В Кремле пьют шампанское": экс-депутат Госдумы о штурме Капитолия Кремль является явным бенефициаром того, что происходило в Вашингтоне, заявил Пономарев

Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, почему руководство России довольно последствиями штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января.

«Вряд ли имел место быть российский след. Конечно, Кремль является явным бенефициаром того, что происходило в Вашингтоне. И в Кремле пьют шампанское, потирают руки и дают команду Russia Today по всему миру про все это говорить. Потому что они всегда говорят в стиле «сам дурак» и «и эти люди запрещают нам ковыряться в носу», все время показывают на Америку как пример несовершенной демократии», - отметил экс-депутат Госдумы.

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Он подчеркнул, что в США существует раскол, есть правая и левая улица, и есть истеблишмент.

«Улица этому истеблишменту очень сильно не доверяет. И чем дальше, тем больше. Сама победа Трампа (в 2016 году – ред.) была победой этой самой улицы над истеблишментом. Но, к сожалению, сам человек был тяжелый и неприятный, и дело пришло к тому, к чему пришло. Вчера была последняя попытка правой части улицы продемонстрировать позицию относительно результатов выборов», - заявил Пономарев.

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Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека. 7 января Джо Байден был официально объявлен победителем выборов президента США.