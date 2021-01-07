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Последствия штурма Капитолия: политолог предложил лучший сценарий для Трампа Против Трампа есть масса обвинений, заявил Пионтковский

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский в эфире телеканала «Украина 24» назвал лучший сценарий развития событий для президента США Дональда Трампа после штурма здания Капитолия в Вашингтоне 6 января.

«Во-первых, против Трампа масса обвинений финансового характера, а во-вторых, то, что он вчера натворил – это и призывы к вооруженному восстанию, и измена родине, что угодно можно ему приписать», - отметил политолог.

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Он подчеркнул, что лучший сценарий для Трампа сейчас – уйти в отставку.

«Если бы я был советником Трампа, я бы предложил ему сегодня такой сценарий: до вечера подать в отставку. Тогда по Конституции до 20 января президентом становится Майк Пенс. Пенс выписывает ему амнистию, прощение за все возможные грехи, в которых он только будет обвинен. Такой сценарий в свое время разыграли с Никсоном. Он ушел в отставку, а Форд оформил (амнистию – ред.)», - заявил Пионтковский.

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Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека. 7 января Джо Байден был официально объявлен победителем выборов президента США.