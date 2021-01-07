Трампизм умер — политолог высказался об импичменте президента США
Вадим Карасев объяснил, почему политическая карьера Дональда Трампа закончена
В Конгрессе США заявили о подготовке импичмента Дональда Трампа. Зачем это делается за две недели до конца каденции, объяснил политолог Вадим Карасев в эфире канала "Украина 24".
"Для чего импичмент — наказать популистского выскочку, чтобы другим "неповадно было". Во-вторых, чтобы он не вернулся в политику, а главное — чтобы не было прецедентов подобных (штурму Капитолия 6 января — ред.). Республиканская партия от Трампа отказалась.
Да, для многих он будет героем. Но это уже будет не политический игрок. Тем более он не будет претендовать на номинацию на выборах президента в 2024 году. Создать третью партию он бы теоретически мог, если бы Республиканская партия раскололась на трампистов и не трампистов. Но сегодня Республиканская партия фактически присягнула двухпартийному консенсусу и Байдену. Никакой трамповской третьей партии уже не будет", — сказал он.
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По словам эксперта, карьера Трампа как политика закончилась навсегда.
"Проблема для Трампа в том, что вчера состоялся конец трампизма. Если бы Трамп мог спокойно отойти от власти, то тогда сохранился бы Трамп как политик и трампизм как политическое явление, доктрина, движение. Но после вчерашнего штурма умер не только Трамп как политик, но и явление трампизма. А импичмент нужен, чтобы поставить эффективную точку в этой истории с Трампом", — сказал он.
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Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека. 7 января Джо Байден был официально объявлен победителем выборов президента США.