Трампизм умер — политолог высказался об импичменте президента США

В Конгрессе США заявили о подготовке импичмента Дональда Трампа. Зачем это делается за две недели до конца каденции, объяснил политолог Вадим Карасев в эфире канала "Украина 24".

"Для чего импичмент — наказать популистского выскочку, чтобы другим "неповадно было". Во-вторых, чтобы он не вернулся в политику, а главное — чтобы не было прецедентов подобных (штурму Капитолия 6 января — ред.). Республиканская партия от Трампа отказалась.

Да, для многих он будет героем. Но это уже будет не политический игрок. Тем более он не будет претендовать на номинацию на выборах президента в 2024 году. Создать третью партию он бы теоретически мог, если бы Республиканская партия раскололась на трампистов и не трампистов. Но сегодня Республиканская партия фактически присягнула двухпартийному консенсусу и Байдену. Никакой трамповской третьей партии уже не будет", — сказал он.