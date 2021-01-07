17:04, Сегодня

Призывы Трампа станут отдельным поводом для выводов — эксперт о протестах в США Анна Шелест рассказала, что разбираться в ситуации с захватом Капитолия будут на всех уровнях

Никто не ожидал, что протесты сторонников Дональда Трампа перерастут в захват Капитолия. Об этом заявила эксперт-международник Анна Шелест в эфире канала "Украина 24".

"Вряд ли кто-то ожидал, что все может перерасти в такую ​​серьезную ситуацию. Хотя она была ожидаемой, учитывая, что последний месяц Трамп и отдельные его сторонники серьезно будоражили эту ситуацию. Фактически подстрекали своих сторонников не только к демонстрациям, но и к серьезному отпору и отвоевыванию результатов выборов. Поэтому вся эта риторика должна была во что-то вылиться", — сказала она.

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По словам эксперта, Дональд Трамп может понести ответственность за эти события.

"Теперь разбор полетов будет на разных уровнях. Начиная с того, как вообще удалось войти в Капитолий. Почему служба безопасности не сработала, почему не было координации действий между службами. Во-вторых, почему спецслужбы не знали, что нечто подобное может быть. Третье, это общеполитическая ситуация. Мы понимаем, что это не спонтанно. Все эти демонстрации готовились, о них было известно несколько недель. К ним призвал сам президент, вот его роль и роль отдельных представителей Республиканской партии — это станет отдельным поводом для выводов не только на полицейском уровне, но и на политическом", — сказала она.

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Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека. 7 января Джо Байден был официально объявлен победителем выборов президента США.