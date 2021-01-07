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Трамп старательно копировал поведение Путина — эксперт о событиях в США Международный эксперт рассказал, было ли вмешательство России в протесты с захватом Капитолия

Действующий президент США Дональд Трамп копировал поведение авторитарных лидеров в управлении страной. Об этом рассказал конфликтолог-международник Григорий Перепелица в эфире канала "Украина 24", комментируя протесты сторонников Трампа и захват Капитолия, а также вероятность "русского следа".

"Об открытом вмешательстве извне очень трудно говорить, потому что нет очевидных доказательств. Среди протестующих могли быть и русские эмигранты в США — это вполне возможно. Но пока нет доказательств, что это была инспирированная операция. Я думаю, сейчас это чисто внутренняя проблема США, связанная с внутренними тенденциями, которые четко проявились в период президентства Трампа. Это его тяготение к авторитарным методам управления страной. Одним из таких признаков этого тренда является то, что Трамп старательно копировал поведение Путина и других авторитарных лидеров. Он даже завидовал Путину, что тот имеет авторитарный режим", — сказал он.

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По словам эксперта, из-за стиля управления Трампа у него сформировался очень радикальный электорат.

"Трамп пытался придерживаться проавторитарного стиля — одной из его черт является формирование культа президента, который во всем прав, а остальные неправы и хотят зла ​​Америке и тому подобное. В результате образовался электорат Трампа, который очень радикально был настроен и слепо верил в правоту и святость Трампа. Сформировался радикальный электорат — проявлением этого стал штурм Капитолия", — сказал он.

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Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека. 7 января Джо Байден был официально объявлен победителем выборов президента США.