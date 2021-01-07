Удар по Трампу и имиджу США — эксперт о захвате Капитолия
Владимир Воля рассказал, как протесты в США сказались на восприятии страны в мире
Ситуация с протестами сторонников Дональда Трампа в США выглядит очень неоднозначной, заявил в эфире канала "Украина 24" эксперт-международник Владимир Воля.
"В Америке уже начинают задавать вопросы: а что это было? Почему не сработали спецслужбы, почему Капитолий оказался таким беззащитным? Даже показывают кадры, полиция будто пропустила кого-то. Но я посмотрел другие кадры — там с одной стороны полиция пропустила, а из других сторон эту ограду уже преодолели.
Здесь две составляющие. С одной стороны, Трамп фактически подстрекал людей, он разогревал эти настроения, говорил, что мы пойдем к Капитолию. Но я думаю, по первой версии, Трамп просто не понимал, что он не контролирует протестующих, что у части есть свои намерения, свое видение, как и что делать. И получилась такая бесконтрольная реакция", — сказал он.
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По словам эксперта, захват Капитолия нанес большой вред Трампу и имиджу США.
"Вместе с тем я не исключаю, что кто-то мог сыграть, завести часть протестующих, спровоцировать на эти действия. Потому что по результатам этого штурма мы видим, что полностью разрушена поддержка Трампа среди подавляющего большинства республиканской политической элиты. Удар по Капитолию оказался ударом по политической карьере Трампа и ударом по имиджу США. Кроме того, это удар по американским ценностям. Потому что Капитолий — это святая святых, защищена святыня. А здесь мы видим, что все рассыпалось", — сказал он.
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Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека. 7 января Джо Байден был официально объявлен победителем выборов президента США.