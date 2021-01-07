Удар по Трампу и имиджу США — эксперт о захвате Капитолия

Ситуация с протестами сторонников Дональда Трампа в США выглядит очень неоднозначной, заявил в эфире канала "Украина 24" эксперт-международник Владимир Воля.

"В Америке уже начинают задавать вопросы: а что это было? Почему не сработали спецслужбы, почему Капитолий оказался таким беззащитным? Даже показывают кадры, полиция будто пропустила кого-то. Но я посмотрел другие кадры — там с одной стороны полиция пропустила, а из других сторон эту ограду уже преодолели.

Здесь две составляющие. С одной стороны, Трамп фактически подстрекал людей, он разогревал эти настроения, говорил, что мы пойдем к Капитолию. Но я думаю, по первой версии, Трамп просто не понимал, что он не контролирует протестующих, что у части есть свои намерения, свое видение, как и что делать. И получилась такая бесконтрольная реакция", — сказал он.