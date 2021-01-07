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Можно проследить влияние России — экс-министр прокомментировал захват Капитолия Владимир Огрызко рассказал, с чем придется работать новому президенту США Джо Байдену

Могут ли протесты сторонников Дональда Трампа и захват Капитолия в США всколыхнуть волну революций и беспорядков в других странах, рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире канала "Украина 24".

"В каждой стране происходят свои события, которые дают свои результаты. Но очевидно, что сегодня ночью, к большому сожалению, в Америке произошли события, которые могут стать триггером для изменений, в первую очередь, для самих Соединенных Штатов. Все, что происходило на протяжении последних месяцев, показало, что США на самом деле очень разделены, и для президента Байдена самой важной проблемой будет преодоление этого разделения, потому что оно проходит по многим направлениям. В частности, это вопросы расизма, иммиграции, проблем во внешней политике и так далее", — сказал он.

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По словам дипломата, ситуация в США должна скоро стабилизироваться, что хорошо и для Украины.

"Сегодня Америка не в лучшем состоянии, но очень важно, что американские институты это испытание прошли и выстояли. Определенная внутрення политическая стабильность в ближайшее время, я думаю, будет восстановлена, как и влияние США на глобальные события. Был бы наихудший вариант, в том числе и для Украины, если бы Америка пошла путем Трампа и самоустранилась от мировых проблем. Это была бы проблема для всего демократического мира в целом", — сказал он.

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Также Огрызко прокомментировал слухи о "русском следе" в американских протестах.

"Во всех проблемах, с которыми сталкивается западный мир, можно проследить определенное влияние России. Для нее слабый Запад — это недостижимая мечта, которой живут в Кремле. Именно с разобщенным Западом легче разбираться поодиночке. А тем более если ситуация в оплоте западного мира — в США — начнет становиться взрывоопасно. Трудно 100% сказать, был ли тут русский след, но то, что Россия раньше вмешивалась в события, — в этом нет сомнений", — сказал он.

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Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека.