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Трамп воспользовался ситуацией — эксперт о беспорядках в США Протесты сторонников Трампа принесли новую победу демократам

В США официально объявили Джо Байдена победителем президентских выборов. Можно ли было избежать беспорядков в Капитолии из-за итогов голосования, рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире канала "Украина 24".

"Это довольно логичная реакция. У нас почему-то есть ложное понимание того, что якобы Дональд Трамп уходит с должности, и все, что с ним связано, заканчивается. Якобы американская система пережила легкую лихорадку. На самом деле Джо Байдену придется работать в мире, который создал Дональд Трамп. Те проценты, которые Трамп набрал во время выборов, довольно четко показали, что у него есть значительная поддержка населения, если конкретно — около 49,5%. Поэтому было сложно спрогнозировать, что ситуация наберет такие обороты, но противостояние на улицах и масштабное влияние улицы на американскую политику — это было прогнозируемо, и Трамп воспользовался этой ситуацией", — сказал он.

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Также эксперт рассказал, чем протесты оказались выгодны Демократической партии, от которой баллотировался Байден.

"Демократы воспользовались ситуацией не только в пользу Байдена. Им на руку сыграл последний день сенатских выборов в Джорджии. Вчера объявили результаты, и оба места в Сенате от Джорджии заняли демократы. Фактически, если бы не было этих беспорядков, то можно было бы ждать судебных процессов, оспаривания результатов, пересчета голосов и так далее. Но после такого короткого, но интенсивного кризиса я сомневаюсь, что кто-то будет ставить под сомнение это голосование", — сказал он.

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Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека.