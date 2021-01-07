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Захват Капитолия: экс-депутат Госдумы объяснил, почему Майдана в США не будет "Сам Вашингтон очень настроен против Трампа и его сторонников"

Штурм и захват Капитолия протестующими сторонниками Дональда Трампа не приведут к революции в Соединенных Штатах, уверен бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

«В общем, все зачистили, никакого Майдана не получилось; сейчас вокруг Белого дома строят барьеры, которые препятствуют проходу людей. Не думаю, что завтра (8 января – Ред.) что-то будет. Сегодня ночью, думаю, будет неспокойно», - отметил Пономарев.

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Политик отметил, что «любая революция происходит тогда, когда есть предводитель и часть элиты, которая готова перейти на сторону восставших». Майдан в Украине в 2013-2014 годах, по мнению Пономарева, не произошел бы, если бы его не поддержала часть украинской элиты.

«Сам Вашингтон очень настроен против Трампа и его сторонников – это люди, которые приехали, сам город настроен к ним враждебно. Во-вторых, в элите существует очень маленькая группа, буквально несколько человек в Сенате и несколько человек в Палате представителей, которые могут голосовать против признания выборов, но их ничтожное меньшинство», - добавил он.

Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов.