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Что происходит в США: Киселев рассказал, к чему приведет захват Капитолия Половина сторонников Трампа совершенно не рады тому, что происходит в Вашингтоне

Штурм и захват Капитолия протестующими сторонниками Дональда Трампа не приведет к серьезным последствиям для Соединенных Штатов, считает известный журналист и ведущий канала «Украина 24» Евгений Киселев.

«День, два, три, но кончится это ничем. Побузят, но закончится это одним – Джо Байден будет признан законно избранным президентом Соединенных Штатов», - отметил журналист.

По его словам, Республиканскую партию может ожидать раскол.

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«Думаю, примерно половина сотрудников штаба Трампа, половина его сторонников, официальных лиц или влиятельных фигур в Республиканской партии совершенно не рады. Я готов предсказать одну вещь: с высокой долей вероятности Республиканская партия может расколоться на две политических организации, одна будет сектой сторонников Трампа, а вторая - политической организацией, которая будет выступать за то, чтобы Республиканская партия попыталась сохранить за собой прежнее реноме консервативной правоцентристской политической силы», - рассказал Киселев.

Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов.