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Захват Капитолия в США: журналист рассказал о возможном участии России "Если Трамп в этом противостоянии победит, то американская демократия может перестать быть демократией"

В США многие подозревают, что захват Капитолия протестующими сторонниками Дональда Трампа произошел не без помощи России.

Об этом журналист Иван Яковина рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«В США многие заявляют, что это, во-первых, было организовано не без помощи российского руководства, а во-вторых, что это было организовано Дональдом Трампом, и он действительно хочет сорвать процесс передачи власти. Если это соответствует реальности, то Трампу после окончания его президентского срока будут грозить обвинения в попытке захвата власти», - рассказал Яковина.

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По словам журналиста, очень важно дождаться завтрашнего дня (то есть четверга, 7 января):

«Сейчас в Вашингтоне объявлен комендантский час, с 18 часов вечера. Впрочем, протестующие не расходятся. Возможно, завтра попытки захвата парламента возобновятся… Если Трамп в этом противостоянии победит, то американская демократия может перестать быть демократией и превратиться в некую полудиктатуру, похожую на ту, которую мы наблюдаем, например, в Турции».

Напомним, после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признать результаты выборов президента США, его сторонники взяли штурмом здание Капитолия, где члены Сената и Палаты представителей США собрались, чтобы утвердить итоги выборов.