14:13, Сегодня

Разведка заявила о вероятном вторжении России из-за Крыма: эксперт оценил угрозу Александр Мусиенко рассказал, решится ли Россия на военную операцию из-за водоснабжения Крыма

Служба внешней разведки Украины заявила, что Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы водоснабжения в Крыму. Это заявление прокомментировал в эфире канала "Украина 24" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я соглашусь, что есть угроза большой войны и вторжения России ради отвлечения от внутренних проблем. Но я не согласен, что это может быть из-за воды. Давайте посмотрим, как Россия решала вопросы обеспечения полуострова раньше. Как решали вопрос обеспечения продовольствием? Говорили, что им нужен сухопутный канал через Мариуполь: отбили атаку на Мариуполь — они построили мост. Обеспечение электроэнергией: тоже говорили, что они вторгнутся, захватят электростанции — они поставили газодизели", — сказал он.

Читайте также: США воровство не прощают – России предсказали новые проблемы из-за Крыма и Донбасса

По словам эксперта, для России военное наступление ради воды в Крыму менее выгодно, чем другие варианты.

"Исходя из этих аналогий, мне кажется, что вопрос воды в Крыму они тоже будут решать как-то иначе. Им важно обеспечить военные базы, тут я соглашусь с выводом о милитаризации полуострова. Они уже сейчас пытаются — то тучи вызывают, то опреснительные установки воды. Но это уже их проблемы. И еще одну важную вещь нужно понять. Чтобы установить контроль над поставками воды, Херсонской области недостаточно. Есть каскад водохранилищ вверх по Днепру. Если перекрыть его сверху, вода вниз не пойдет, это простая физика. Значит, нужно захватить 3-4 области, чтобы контролировать реку Днепр. Как это сделать? Представьте себе потери, сопротивление населения, отпор украинской армии. И теперь сравните, когда говорят, что дорого поставить опреснители. А что дороже — это или масштабная военная операция?" — сказал он.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что Кремль не отказался от планов по аннексии новых территорий Украины.