22:52, Вчера

Пять лет катаклизмов — футуролог рассказал, что нас ждет в ближайшем будущем Андрей Длигач рассказал, какие позитивные и негативные перемены ждут человечество

Что ждет человечество в ближайшие 5 лет, рассказал экономист, футуролог Андрей Длигач в эфире канала "Украина 24".

"Драматически в новом году ничего не поменяется. Катаклизмы будут, но мы в этом длинном периоде катаклизмов... Еще пять лет как минимум нас будут ожидать и техногенные угрозы, и экологические, и политические, и даже военные конфликты. Примерно пять лет будет длиться этот фазовый переход, который начался несколько лет назад. Переход куда? Переход к новым капиталистическим моделям, так называемому неокапитализму, к новой политической структуре мира, многополюсной, как минимум двух-, но скорее всего более чем двухполюсной", — сказал он.

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Эксперт рассказал о позитивных и негативных изменениях, которые ждут мир в ближайшем будущем.

"Вполне возможно, мы увидим позитивные изменения в 2021 году. В первую очередь это будут мировые договоренности об экологических вопросах, продолжения совместной деятельности, которая была приостановлена во время Трампа. Все больше в прошлое уйдут торговые войны, мир опять вернется к большей открытости и глобализации. Но и новые вызовы ждут нас. Эти вызовы связаны с технологизацией, искусственным интеллектом, необходимостью взаимодействия людей и машин. Если мы найдем в ближайшие годы путь к такому взаимодействию, то человечество себя убережет от еще одного глобального риска", — сказал он.

Ранее экономист Андрей Блинов рассказал, что будет с курсом валют и ценами в 2021 году.