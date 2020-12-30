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"Там ужас": жительница Хорватии рассказала подробности землетрясений Сегодня утром были два новых толчка силой 4,9 балла, заявила Булулукова

Жительница столицы Хорватии Загреба Есения Булулукова в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о ситуации в стране после землетрясений, эпицентром которых был город Петриня.

«Загреб находится очень близко к эпицентру - это менее 50 км. Чувствовалось очень сильно, и сегодня утром были два новых толчка силой 4,9 балла. В каждый момент мы ожидаем, что нужно что-то делать - или становиться к стене, которая не упадет, или выбегать из дома. Это все очень серьезно», - заявила женщина.

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Она отметила, что вчера после подземных толчков были закрыты магазины.

«Сегодня все работает абсолютно нормально. В Загребе уже есть электроэнергия, все работает нормально. Что касается Петрини и сел вокруг города - там, конечно, ужас. Сразу были сделаны пункты, где люди могут переночевать и согреться. Но хорваты в соцсетях со всей страны ставят сообщения о том, что готовы принять семьи у себя или в домах на морском побережье. Хорватия в этом вопросе очень сплоченная и открытая», - отметила Булулукова.

Ранее в Турции город Измир пострадал от сильного землетрясения. Глава объединения украинцев Измира Елена Озбек в эфире канала "Украина 24" рассказала подробности стихийного бедствия.