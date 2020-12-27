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Навальный публично унизил Путина – известный журналист рассказал подробности Иван Яковина рассказал, чем может обернуться история с отравлением российского оппозиционера

Российский оппозиционер Алексей Навальный унизил президента РФ Владимира Путина, заявил журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".

"Навальный на этой неделе во второй раз публично унизил Путина и ФСБ, когда опубликовал разговор с Кудрявцевым, участником группы убийц, пытавшихся его отравить. Оппозиционер сумел обмануть своего убийцу, и тот честно рассказал, как он с другими фсбшниками пытался отравить Навального. Это само по себе для ФСБ было неприятно, но еще сильнее эта организация обиделась, когда люди Навального, по сути, устроили настоящую охоту на тех самых химиков-убийц из якобы секретного отряда ФСБ", — сказал он.

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По словам Яковины, сейчас Путин пытается отомстить Навальному через его соратников.

"Сейчас в Москве шьют дело для Любови Соболь, соратницы Навального, которая приехала к дому ФСБшника Кудрявцева, чтобы опознать его и поговорить с ним. Ее обвиняют в незаконном проникновении в его квартиру. Путин таким образом просто хочет отомстить за свой позор и надавить на Навального, взяв в заложницы его соратницу. Но это едва ли получится. Сейчас во всем мире уже поднимается движение в защиту этой женщины. Поскольку Путину только за нее могут впаять отдельные санкции, я не уверен, что он сочтет этот обмен достаточно выгодным", — считает он.

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При этом журналист уверен, что история с отравлением еще получит свое продолжение.

"Кроме того, Навальный еще не полностью исчерпал свой боезапас. У него осталась возможность еще несколько раз выстрелить в режим. Как выяснилось, группа химиков-убийц ездила по всей России не только за Навальным. Скорее всего, они участвовали в организации убийств еще многих людей. Пока это гипотеза. Но когда в этом деле начнут появляться новые жертвы химиков ФСБ, и если выяснится, что кто-то из них был верным "путинцем", тогда в российской элите может начаться настоящий бунт", — сказал он.

Ранее Иван Яковина рассказал, когда у Владимира Путина начнутся большие неприятности из-за санкций.