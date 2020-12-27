У Путина начнутся большие неприятности — журналист назвал срок

В США готовятся выпустить несколько "санкционных торпед" по режиму президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".

"На этой неделе Госдепартамент США снова пошел против Дональда Трампа и объявил, что за отравлением Навального стоит Россия. Госдепартамент заявил, что не верит в официальную версию Кремля. Неспособность Кремля дать вменяемые ответы по этому вопросу уже говорит о многом. Сразу два источника CNN рассказали, что правительство США уже подготовило целый набор специальных санкций из-за отравления Навального. Но чтобы ввести эти санкции, нужна отмашка президента. У Трампа нет такой воли, поэтому ждут инаугурации Байдена, чтобы выпустить сразу несколько санкционных торпед по режиму Путина", — сказал он.

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Яковина объяснил, какие санкции готовят американцы.

"Какими будут новые санкции, пока не разглашается, но в выступлениях американских чиновников и дипломатов все чаще звучит фраза "персональные финансовые ограничения". Это означает, что американцы намерены отобрать вообще все деньги и все имущество российской элиты на Западе – имеются в виду министры, депутаты, генералы и прочие олигархи и чиновники, включая родственников самого Путина. Судя по настроениям в Вашингтоне, американцы собираются отбирать вообще все – банковские счета, яхты, виллы, самолеты и даже паспорта западных стран", — сказал он.

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По словам журналиста, США хотят наказать Путина за целый ряд его неправомерных действий.

"Американская элита хочет отомстить Путину за все его проделки последних лет – и за оккупацию Крыма, и за избрание Трампа, и за вторжение в Сирию, и за вмешательство в Brexit, и за помощь европейским популистам… Вашингтону важно добиться педагогического эффекта, им нужно наказать Путина публично, честно, справедливо, но в то же время максимально жестко. США хотят это сделать, чтобы другим мировым лидерам неповадно было раскачивать западную политическую систему.

Путин, сидящий в одиночной камере в Гааге, должен стать напоминанием всем диктаторам: если вы попытаетесь развалить ЕС или посадить в Белый дом своего президента, то мы вас отправим за это в Гаагу. Уже с января у Путина, скорее всего, начнутся очень большие неприятности. Судя по всему, в январе снова начнется Холодная война", — сказал он.

Ранее Яковина рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин сейчас больше всего боится новых санкций со стороны США.