У Путина начнутся большие неприятности — журналист назвал срок

Иван Яковина рассказал, когда США введут санкции против Путина и его окружения

У Путина начнутся большие неприятности — журналист назвал срок

В США готовятся выпустить несколько "санкционных торпед" по режиму президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".

"На этой неделе Госдепартамент США снова пошел против Дональда Трампа и объявил, что за отравлением Навального стоит Россия. Госдепартамент заявил, что не верит в официальную версию Кремля. Неспособность Кремля дать вменяемые ответы по этому вопросу уже говорит о многом. Сразу два источника CNN рассказали, что правительство США уже подготовило целый набор специальных санкций из-за отравления Навального. Но чтобы ввести эти санкции, нужна отмашка президента. У Трампа нет такой воли, поэтому ждут инаугурации Байдена, чтобы выпустить сразу несколько санкционных торпед по режиму Путина", — сказал он.

Читайте также: "Будут новые наказания для Путина и его дружков": журналист о санкциях США

Популярное видео

"Время Голованова": с Дмитрием Гордоном, Алесей Бацман и Михаилом Саакашвили о ситуации в стране
"Это глупость, если не тупость": Гордон объяснил, к чему приведет жесткий карантин
"Время Голованова": с Олегом Ляшко об эпидемии в Украине

Яковина объяснил, какие санкции готовят американцы.

"Какими будут новые санкции, пока не разглашается, но в выступлениях американских чиновников и дипломатов все чаще звучит фраза "персональные финансовые ограничения". Это означает, что американцы намерены отобрать вообще все деньги и все имущество российской элиты на Западе – имеются в виду министры, депутаты, генералы и прочие олигархи и чиновники, включая родственников самого Путина. Судя по настроениям в Вашингтоне, американцы собираются отбирать вообще все – банковские счета, яхты, виллы, самолеты и даже паспорта западных стран", — сказал он.

Читайте также: Путина выдадут в Гаагу: известный журналист назвал условие

По словам журналиста, США хотят наказать Путина за целый ряд его неправомерных действий.

"Американская элита хочет отомстить Путину за все его проделки последних лет – и за оккупацию Крыма, и за избрание Трампа, и за вторжение в Сирию, и за вмешательство в Brexit, и за помощь европейским популистам… Вашингтону важно добиться педагогического эффекта, им нужно наказать Путина публично, честно, справедливо, но в то же время максимально жестко. США хотят это сделать, чтобы другим мировым лидерам неповадно было раскачивать западную политическую систему.

Путин, сидящий в одиночной камере в Гааге, должен стать напоминанием всем диктаторам: если вы попытаетесь развалить ЕС или посадить в Белый дом своего президента, то мы вас отправим за это в Гаагу. Уже с января у Путина, скорее всего, начнутся очень большие неприятности. Судя по всему, в январе снова начнется Холодная война", — сказал он.

Ранее Яковина рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин сейчас больше всего боится новых санкций со стороны США.

Источник Украина 24 Теги Россия санкции Владимир Путин США Иван Яковина