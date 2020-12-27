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Чего больше всего боится Путин — известный журналист дал ответ Иван Яковина рассказал, чем чреваты для России новые санкции от США

Журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24" рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин сейчас больше всего боится новых санкций со стороны США.

"На этой неделе Министерство торговли США обнародовало список из 103 компаний из России и Китая, названных конечными военными пользователями. По данным ведомства, эти компании так или иначе сотрудничают с вооруженными силами своих стран или представляют их. Соответственно, против них американцы ввели жесткие торговые ограничения. В списке оказались 45 российских компаний. В тот же список попало Минобороны России и Служба внешней разведки России. Им всем запретили торговать с США, да и вообще с Западом. Теперь им запрещено на Западе покупать технологии и комплектующие, а также продавать свою продукцию", — сказал он.

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По словам журналиста, новые санкции негативно скажутся на российской экономике и могут привести к бунту десятков тысяч рабочих.

"Это на самом деле очень серьезное наказание. Современные российские самолеты, например, очень зависят от зарубежной электроники и авионики, без этих комплектующих российские заводы можно закрывать. Видимо, это и произойдет в ближайшее время. Десятки тысяч людей окажутся без работы и зарплаты. Причем они будут знать, что вернуть это можно будет только тогда, когда Путин перестанет быть президентом. А бунт рабочих – это именно то, чего больше всего боится лидер России. Поэтому санкции Минторговли США будут очень ощутимыми. Один их главных российских олигархов Олег Дерипаска даже призвал правительство России ввести уголовную ответственность за провоцирование новых западных санкций. Раньше он и ему подобные смеялись и говорили, что санкции США им ни по чем. Но видите, как запел. Неприятно ему, больно, он много теряет – и будет терять еще больше, пока Путин остается у власти", — сказал Яковина.

Ранее Иван Яковина прокомментировал заявление экс-посла США в России о политике новой администрации США в отношении РФ.