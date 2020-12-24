Будет противостояние: эксперт рассказал, что ждет нового президента Молдовы

В Кишиневе состоялась церемония инаугурации нового президента Молдовы Майи Санду. Как это восприняли жители страны, рассказал политический аналитик из Кишинева Корел Чура в эфире канала "Украина 24".

"Настроения разные, потому что год был тяжелым. Но в основном есть ожидание улучшения в связи с избранием нового президента. Люди живо поддержали инаугурацию, выходили на улицы и приветствовали нового президента. Хотя люди, конечно, не хотят быть разочарованными, потому что такое уже случалось в нашей стране. При этом полномочий у Санду не так много по Конституции. Но есть надежда, что в новом году она будет выполнять то, что обещала в предвыборной кампании", — сказал он.

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Эксперт рассказал о планах нового президента Молдовы.

"Майя Санду как правый политик ставит акцент на борьбу с коррупцией, на реформу юстиции и правовой системы. Она не может не ставить во главу угла проблемы в социальной сфере, с экономикой, и здесь тоже серьезные ожидания. У Санду есть связи с Европейским Союзом.

Я думаю, что будут определенные сложности. Санду хочет добиться досрочных выборов (в парламент — ред.), но это процесс довольно длительный и сложный, поэтому не все сразу произойдет. Я думаю, в начале этого года она столкнется с политическими проблемами противостояния с парламентом, который не во всем будет ее поддерживать", — сказал он.