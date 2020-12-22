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Коронавирус добрался до Антарктиды: что происходит на украинской станции Руководитель Национального антарктического центра рассказал, есть ли на станциях нужное оборудование

В Антарктиде тоже зафиксировали случаи COVID-19 — на чилийской исследовательской станции заразились 36 человек. Руководитель Национального антарктического центра Евгений Дикий рассказал, как устроена система здравоохранения в Антарктиде, и что будут там делать с коронавирусом.

"В Антарктиде все зависит от того, на какой именно базе ты находишься. Чем больше база и чем больше на ней людей, тем больше вероятность, что кто-то занесет туда вирус. С другой стороны, чем больше база, тем на ней солиднее медицинское подразделение. Если мы возьмем чилийскую базу, это очень большая база. В летний период — а я напомню, что мы живем в противофазе с южным полушарием — на ней порядка 200 человек. Логично, что именно там не удалось предотвратить появление вируса. Но там на 200 человек есть полноценный маленький госпиталь", — сказал он.

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Дикий рассказал, как обстоят дела на украинской станции.

"На маленьких базах, таких как украинская "Академик Вернадский", где нас всего по штату зимует 12 человек, для такого количества людей никто не держит отдельный госпиталь. Но в штате каждой экспедиции есть врач, а у него — медицинский кабинет. Он оборудован очень неплохо, но это не госпиталь. Что касается коронавируса, то специфических лекарств от него нет. Аппаратов ИВЛ на нашей станции пока нет. Персонал на станции меняется раз в год, и в прошлом году, когда началась пандемия и карантин, то купить ИВЛ невозможно было", — сказал он.

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Эксперт предположил, каким образом могло произойти заражение на станции Чили.

"Когда человек прилетает в Чили, в точку, откуда уже отправляется в Антарктиду, то там он сдает тест ПЦР. И даже если он покажет, что на данный момент коронавируса нет, все равно человек отбывает суровый двухнедельный карантин. И уже после этого его пускают на судно. У меня есть только два пояснения, почему у чилийцев это не сработало. Одно — что они не выдержали по каким-то техническим причинам кого-то в карантине. Это мог быть кто-то из пилотов, так как там летает чилийская авиация. Худшая версия — если какой-то из штаммов вируса имеет инкубационный период более двух недель", — сказал он.

Добавим, до сих пор Антарктида оставалась единственным континентом, на котором не было коронавируса.