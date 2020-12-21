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Навальный обнародовал разговор со своим отравителем: новые подробности Публикация стала для ФСБ настоящей катастрофой

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео своего разговора с работником ФСБ Константином Кудрявцевым, который фактически признается, что участвовал в отравлении политика. В России называют публикацию "катастрофой для Кремля" и не исключают, что ФСБ будет мстить.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, Навальный представился помощником директора ФСБ Николая Патрушева. Он начал с вопроса, почему тот считает, что операция в Томске была провалена. Оказалось, что жизнь Навального спасли действия пилотов, которые быстро посадили самолет, и врачи скорой, которые ввели политику спасительный атропин.

Навальный также узнал, для чего Кудрявцев летал в Омск после того, как пострадавшего доставили на лечение в Берлин. Выяснилось, что он уничтожал следы - очищал одежду Навального от вещества "Новичок", уделяя особое внимание нижнему белью, поскольку именно туда был нанесен яд.

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В целом ФСБшник Кудрявцев считает операцию хорошо спланированной и списывает неудачу на стечение обстоятельств.

Навальный провел разговор благодаря специальному приложению, которое позволяет менять номер. Кудрявцев считал, что ему звонят с рабочего номера, с которого ему обычно звонил один из коллег.

Таким образом, Кудрявцев фактически подтвердил данные расследования иностранных изданий - The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, согласно которому, Навального отравили "Новичком" восемь сотрудников спецгруппы ФСБ.

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Российский политолог Дмитрий Орешкин назвал разоблачения ФСБшников настоящей катастрофой для российских властей.

"Сейчас для Кремля просто катастрофа. Потому что, во-первых, с ним играют! Причем играет человек, который удивительно смелый и удивительно умный. Поэтому я думаю, его жизнь в серьезной опасности. Это уже дело чести всей "конторы" отыграться. И второе, конечно, в состоянии холодного бешенства никаких сдерживающих факторов нет. И это очень опасно", - отметил Орешкин.

В свою очередь, в ФСБ заявили, что не успели ознакомиться с записью разговора, а сотрудника, от имени которого Навальный общался, в ведомстве просто нет.

Ранее известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что за отравлением Алексея Навального стоит лично президент РФ Владимир Путин.