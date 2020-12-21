"Начался ажиотаж": что происходит в Великобритании из-за нового штамма COVID-19

Из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, люди массово пытались уехать из столицы. Подробности рассказала жительница Лондона Юлия Беккер в эфире канала "Украина 24".

"Все пытаются массово покинуть Лондон после того, как Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании — ред.) сообщил о новых ограничениях. Был ажиотаж и большие скопления людей на всех вокзалах Лондона и в аэропортах. Люди пытались добраться домой в разные регионы страны и в разные страны Европы", — сказала она.

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По словам женщины, меры безопасности в Великобритании пока не меняют.

"Новых мер предосторожности правительство не предлагает. По-прежнему предостерегают о новом штамме, просят не выходить из дома, по возможности пользоваться меньше транспортом, отдавать преимущество пешеходным и велосипедным прогулкам. Насколько я знаю, 65% заболевших в Великобритании сейчас – заболели новым штаммом.

Про вакцину пока никто не говорит. Я думаю, сейчас будут проверять, чувствительна ли она к новому штамму. Все ограничения введены пока на период праздников – вплоть до 30 декабря. Далее будет пересмотр", — сказала она.