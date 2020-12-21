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"Путин сам рассказал, зачем хотел убить Навального": мнение журналиста Иван Яковина рассказал, на что может повлиять заявление российского президента

Президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции о своем желании уничтожить оппозиционера Алексея Навального, заявил журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".

"Единственный вопрос (на пресс-конференции Путина - ред.) по главной теме был задан, причем очень аккуратно, лояльным Кремлю каналом "Лайф". Путин отвечал заученными фразами, но под конец все-таки сорвался, и, как на духу, объяснил, за что ненавидит Навального и почему хочет его убить. В переводе с путинского это означает вот что: "Навальный взбесил меня тем, что стал претендовать на мое место на вершине, а я это место не готов с кем-то делить, поэтому я принял меры", — сказал он.

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По словам Яковины, эти слова могут стать дополнительным доказательством для Международного уголовного суда.

"Впрочем, фактическое признание Путиным своей вины в отравлении Навального большой новостью не стало, так как в этом особо никто и не сомневался. Оно пригодится для будущего разбирательства в Гааге. А пока мы будем ждать инаугурации Байдена и реакции американской администрации на гигантскую хакерскую атаку, организованную Путиным против Америки", — сказал он.

Ранее Яковина заявил, что США готовят новые санкции против Владимира Путина и его окружения.