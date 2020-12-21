"Будут новые наказания для Путина и его дружков": журналист о санкциях США

Москва и президент России Владимир Путин должны готовиться к новым санкциям США, заявил журналист-международник Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".

"Бывший посол США в Москве Майкл Макфол лично хорошо знает Барака Обаму и Байдена, он более 30 лет дружит с Энтони Блинекном. И хотя формально Макфол не входит в команду президента США, его заявления вполне можно считать неофициальным пересказом официальной позиции Байдена и Блинкена. Макфол сказал, что новый американский президент будет строить свою политику в отношении РФ, основываясь на моральных и ценностных ориентирах, а не на чистой политической выгоде, как это делал Трамп", — сказал он.

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По словам Яковины, окружение Путина боится новых санкций.

"Поэтому Москве очень быстро придется столкнуться с последствиями своих действий сомнительного и преступного характера, вроде недавнего отравления Навального. В своем заявлении Макфол сказал, что они будут вводить санкции с первых же дней своей власти, и это замечательно. Макфол полагает, что за расширением "акта Магнитского" последуют и другие наказания для Путина и его дружков.

При этом он сказал, что окружение российского президента очень этого боится. Также бывший посол высказался за то, чтобы выгнать путинскую Россию из Интерпола, поскольку она использует эту организацию для давления на политических противников", — заявил журналист.