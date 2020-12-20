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"Люди в Беларуси устали": историк назвал цель для страны на 2021 год Игорь Мельников рассказал, с чем белорусы должны войти в следующий год

Столицу Беларуси Минск 20 декабря пересекла колонна тракторов с государственными флагами. О том, что сейчас происходит в стране, рассказал белорусский историк Игорь Мельников в эфире канала "Украина 24".

"Сюр, с одной стороны трактора (марш тракторов, организованный Лукашенко – ред.), с другой – люди выходят, попадают под дубинки... Настроения такого праздничного у белорусов нет. Главное не то, что говорят политики, а то, что люди выходят на улицы, и они построят национальную Беларусь", — сказал он.

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Мельников назвал главную цель белорусов на следующий 2021 год.

"Важно, чтобы в 2021 год белорусы вошли прежде всего не столько с протестом, сколько с желанием строить национальную Беларусь – это язык, культура, традиции, с этого начинается независимость. Конечно, люди устали. С другой стороны – они устали от происходящего, от репрессий, посадок, стычек. Власть же борется с национальной символикой, это неправильно", — сказал он.

Ранее журналист-международник Иван Яковина заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко проиграл оппозиции информационную войну и поэтому потерял поддержку населения.