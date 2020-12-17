21:33, Вчера

"Врун, болтун и хохотун": Киселев жестко высказался о новых заявлениях Путина Известный журналист прокомментировал пресс-конференцию президента Российской Федерации

О пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которой он заявил об усилении поддержки ОРДЛО, высказался известный журналист Евгений Киселев в эфире канала "Украина 24".

"Я не могу переплюнуть коллег из издания "Медуза", которые передали 4-часовую пресс-конференцию в 33-х строчках. Я даже не знаю, а стоит ли тратить время на разборку 4-часового наглого вранья не шибко легитимного президента Российской Федерации, который таковым остается в результате бессовестных, наглых манипуляций с российской конституцией, в том числе последних, с помощью космонавтки Терешковой и который давно превратился в такого Туркменбаши", — сказал он.

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Журналист уличил российского президента во лжи.

"Он нагло врет. Вот нагло врете вы, Владимир Владимирович. Я не знаю, доложат вам или не доложат, мне бы хотелось доложить, что Евгений Киселев в эфире канала "Украина 24" сказал, что вы, Владимир Владимирович, врун, болтун и хохотун. И врете на каждом слове. Вы называете отдельные районы Донецкой и Луганской областей, оккупированные де-факто Российской Федерацией, причем при этом добавляете, что будем продолжать оккупировать, продолжать расширять поддержку Донбасса, при том, что ОРДЛО далеко не весь Донбасс, только небольшой процент территории, — так вот, вы эти самые ОРДЛО называете стороной соглашения. Вы, Владимир Владимирович, сторона соглашения! Российская Федерация", — сказал он.

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Киселев напомнил, что Россия подписывала Минские соглашения.

"ТКГ в Минске состоит из украинской делегации, российской и делегации ОБСЕ. И подписи под Минскими соглашениями ставили представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, ваш дружок Михаил Зурабов, бывший посол в Украине, и второй президент Украины Леонид Кучма. И там еще закорючки поставили Захарченко, которого больше нет на свете, которого то ли свои грохнули, то ли украинские спецслужбы, и этот самый, второй, толстяк такой, которого оттуда убрали в срочном порядке от греха подальше, Плотницкий. Причем не указаны ни их должность, ни статус. В работе ТКГ они присутствовали как свидетели и говорили только то, что разрешали говорить российские представители. Врать-то не надо, а? Россия сторона конфликта, Россия не хочет уводить оттуда свои законспирированные вооруженные силы, которые там присутствуют гибридно в виде отпускников, уволившихся из российских сил, добровольцев, "ихтамнетов". Путин все это говорит, не обращаясь к кому-то в Украине, ему, извините, нас**ть на то, что тут думают в том числе и о нем, на Западе, и даже куражится. Он говорит для того быдлоэлектората, который за него голосует, за эту куклу с перетянутым лицом", — сказал журналист.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что его страна будет увеличивать поддержку оккупированных территорий на Донбассе, а налаживание отношений с Украиной возможно только после уступок со стороны Киева. Также он заявил, что Украина не хочет урегулировать конфликт.