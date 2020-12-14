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Трамп оставляет ловушки — эксперт о финальном этапе выборов в США Владимир Дубовик рассказал, о чем говорят протесты в день голосования выборщиков

В понедельник 14 декабря коллегия выборщиков США голосует на выборах президента. Тем временем в стране проходят митинги в поддержку нынешнего президента Дональда Трампа. Ситуацию прокомментировал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что идет нормальный избирательный процесс. Все продолжается по правилам, американская система выдерживает давление. Традиции, законодательные нормы работают, и это очень обнадеживающая для нас новость. Сегодня, думаю, будут окончательно сертифицированы все голоса от 50 штатов. Все идет по графику, протесты идут, и это нормально. Кто-то считает, что проиграл, кто-то недоволен, кто-то действительно думает, что были фальсификации. Я могу вспомнить, как 4 года назад тоже было много недовольных. Такова ситуация в демократической стране", — сказал он.

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Дубовик добавил, что Дональд Трамп закладывает ловушки для будущей власти во внутренней и внешней политике.

"Ловушки закладываются, начнем с внутренней политики. Эпидемия коронавируса бушует, власти начали масштабную вакцинацию. Это также ловушка от Трампа, потому что он не очень хорошо отреагировал на приход вируса в Америку, и сейчас все это остается в наследство Байдену. Во внешней политике жесткие отношения с Ираном, санкции Трампа против Ирана — это будет усложнять для Байдена задачу договориться. По другим направлениям то же самое. Мы узнали, что было масштабное хакерское проникновение россиян в американский Минфин и другие учреждения, и вопрос, как будут реагировать власти", — сказал эксперт.

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