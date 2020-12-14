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Рушится один из столпов государства — журналист о протестах в Польше В Польше возобновились протесты против запрета абортов

В Польше начались новые масштабные протесты против запрета абортов. О ситуации в Варшаве рассказал главный редактор портала украинцев в Польше Игорь Исаев в эфире канала "Украина 24".

"Вопрос не только в абортах. То, что называется "абортный компромисс", — это один из столпов польского государства, которое воспринимается в мире как католическое. Вопрос абортов рассматривался через призму католического видения, что такое человеческая жизнь, и это нарушило очень хрупкий компромисс в отношениях государства и церкви, который является формообразующим для сегодняшней польской демократии", — сказал он.

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По словам исаева, государство не идет на уступки, несмотря на дисбаланс.

"Выбиралось, насколько большим может быть влияние церкви, насколько государство может сотрудничать с церковью. Все это нарушилось. Ставятся вопросы о конституционности определенных вещей. Но власть сейчас стоит очень твердо и пока что не отступает ни в коем случае", — сказал он.

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