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Додон и его хозяева из России сопротивляются — депутат о ситуации в Молдове Депутат из Молдовы рассказал о планах по роспуску парламента и перевыборам

В Молдове хотят распустить парламент, но для этого нужно подождать инаугурации президента Майи Санду. О ситуации рассказал депутат парламента Молдовы Оазу Нантой в эфире канала "Украина 24".

"На улицах все спокойно. Пока что речь не идет о том, чтобы на основе протестов прекратить существование нынешнего парламента. Пока что все ждут 24 декабря, когда состоится инаугурация президента Майи Санду, и дальше начинаются вопросы, на которые нет ответа. Первый — подаст ли в отставку самостоятельно и добровольно нынешний премьер-министр Ион Кику. Если он подает в отставку, тогда открывается путь для роспуска парламента. Если же Кику будет сопротивляться и не пойдет в отставку, тогда остается возможность вотума недоверия в парламенте. Но в парламенте уже есть олигархическое большинство Игоря Додона и Илана Шора, и поэтому сегодня я не могу сказать, когда состоятся досрочные выборы, хотя в обществе есть мнение, что они нужны", — сказал он.

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По словам депутата, пока еще действующий президент Молдовы Игорь Додон пытается оправдаться перед Москвой.

"Додон и его московские хозяева оказывают сопротивление. Додон пытается показать своим московским кураторам, что он проиграл битву, но не войну, и что его не должны снимать с финансирования. Поэтому он пытается, извините за выражение, гадить. С интересами государства это не имеет ничего общего. Но уже есть слухи, что Москва хочет поменять Додона на более перспективного политика", — сказал он.

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Также политик ответил на вопрос, какие он видит перспективы сотрудничества Молдовы и Украины.

"Во-первых, нас объединяет общая проблема — спровоцированный Россией сепаратизм. Вопросы безопасности должны быть приоритетными, потому что в 2014 году и у нас все было на грани дестабилизации. Второй момент — это сотрудничество в энергетике. Есть такой сложный вопрос, как река Днестр и режим ее эксплуатации. Единственный источник питьевой воды практически для нас. И я хотел бы видеть, чтобы украинская диаспора в Молдове не отставала от Украины в смысле проевропейскости. Потому что пока этнические украинцы в Молдове предпочитают голосовать за прошлое", — рассказал он.

Ранее заместитель председателя парламента Молдовы Михай Попшой заявил, что с избранием президентом Майи Санду повестка Украины и Молдовы во многом совпадает, и необходимо укреплять сотрудничество.