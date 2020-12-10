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Выход только один — эксперт об обострении протестов в Армении Политический обозреватель Айк Халатян рассказал, что происходит в Ереване

В Армении продолжаются протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, у здания правительства произошли столкновения. О ситуации в стране рассказал в эфире канала "Украина 24" политический обозреватель из Еревана Айк Халатян.

"Выход из ситуации виден только один — это отставка премьера и внеочередные выборы, потому что очевидно, что нынешний парламент уже не отражает настроения в обществе. Все политические силы в Армении требуют отставки Пашиняна. Армянская церковь, два главных ее иерарха - это католикос всех армян Гарегин II и католикос дома Киликийского Арам I - призвали Пашиняна уйти в отставку, Академия наук, Ереванский государственный университет, видные деятели из армянской диаспоры. Во всем обществе консенсус. Единственная политическая сила, которая не за отставку Пашиняна и против внеочередных выборов — это правящая партия, у которой конституционное большинство", — сказал он.

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Эксперт ответил на вопрос, возможно ли, что протесты затянутся надолго, как в Беларуси.

"Я не думаю, что так долго будет, в нынешних условиях правительство Пашиняна не сможет руководить страной. У нас намного хуже экономическая ситуация, серьезнее проблемы безопасности. В таких условиях власти придется искать какой-то компромисс. Учитывая, что у всех одно требование, диалог может быть только о том, на каких условиях Пашинян уйдет", — сказал он.

Ранее эксперты рассказали, когда премьер Армении уйдет в отставку.