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Великобритания начала вакцинацию от COVID-19: подробности из Лондона Великобритания первой начала вакцинацию, местный житель рассказал, как проходит информирование

Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса и начинает массовую вакцинацию. О том, как это происходит, рассказал в эфире канала "Украина 24" артист из Лондона Игорь Савич.

"Лично я пока еще не готов вакцинироваться, но разъяснительная работа проводится — через медиа, через ТВ, через радио. Постоянно, особенно сегодня, акцентируют на этом внимание, объясняют людям довольно активно. Среди англоязычных жителей все позитивно настроены делать прививки, так как они очень законопослушны и очень уважают вещи, которые им советует государство. Государство старается о них заботиться, и они ему очень верят. Среди украиноязычного населения есть сомнения. Мы еще не уверены, стоит ли оно того или нет", — сказал он.

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Савич рассказал, что может убедить сомневающихся все-таки согласиться на вакцину и как происходит процедура вакцинации.

"Я думаю, что, скорее всего, это будет личный пример других людей, которые прошли вакцинацию и все хорошо сложилось, какие у них были ощущения и помогло ли это. Тогда можно будет принять решение. Сейчас есть информация, что в больницы завезут ограниченное количество лекарств, и в первую очередь будут делать прививки людям старше 80 лет и медицинскому составу. Вторая волна планируется на весну, и тогда уже будет массовая вакцинация", — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, сколько доз вакцины получит Украина.