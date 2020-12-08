11:10, Сегодня

ВОЗ хочет специально заражать людей коронавирусом: мнение эксперта Генетик рассказал, безопасны ли исследования зараженных коронавирусом людей

Генетик Александр Коляда рассказал в эфире телеканала "Украина 24" об исследованиях на людях, которых будут заражать коронавирусом. В частности, он ответил на вопрос, этичны ли такие планы по исследованиям.

"Каждая страна решает сама за себя, тут играет роль и ответственность людей, и культурный бэкграунд, и система здравоохранения. Нам не следует за них решать, что для них является этичным. То, что будет в Саудовской Аравии этично, то может быть не очень этично в Украине. Уверен, что в Британии сделают правильно, они уже близки к внедрению одного из этих экспериментов по тестированию на заражаемых людях. Это можно сделать вполне безопасно", — сказал он.

Читайте также: Великобритания первой начинает массовую вакцинацию от коронавируса: подробности

Также эксперт ответил, легко ли специально заразить здорового человека.

"Это один из экспериментов в одной из сотен стран, не переживайте, они все сделают правильно. Если вы посмотрите, как проходят другие испытания, вы тоже увидите много нового, интересного и шокирующего. Все исследования, которые проводятся, зарегистрированы и размещены в базе, с ними можно ознакомиться. Трудно провести эксперимент, который не будет предварительно обсужден и предоставлен общественности. Чтобы человек заразился в минимальной форме – такие условия эксперимента создать можно, мы знаем, что количество вируса влияет на тяжесть заболевания, и для этого, в частности, мы носим маски", — сказал он.

Читайте также: "Мы на финальной стадии": в Минздраве рассказали, когда готовиться к вакцинации

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможность проведения эксперимента намеренного заражения коронавирусом здоровых и молодых добровольцев, чтобы ускорить разработку эффективной вакцины.