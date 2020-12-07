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В Азии обнаружили новую таинственную болезнь: названы симптомы Зафиксирован первый летальный случай

В Индии в городе Элуру местные врачи зафиксировали вспышку неизвестной болезни. Сотни людей с тяжелыми симптомами, похожими на эпилепсию, попали в больницы, один умер.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" руководитель украинской общины в Индии Марина Акрам.

"Сейчас эта болезнь до сих пор таинственная, загадочная. Причина болезни неизвестна. В настоящее время выявлено 340 случаев заболевших. Еще 157 находятся в больнице. 168 уже вылечились. Один человек скончался в больнице", - сообщила Акрам.

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Глава украинской общины в Индии рассказала о симптомах загадочной болезни:

"Лечится симптоматично. Снимают приступы, похожие на эпилепсию. Появляется рвота, эпилепсия, приступы, человек может терять сознание. Есть симптомы как головная боль, боль в спине, общая слабость, психическое напряжение".

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По ее словам, сначала причиной болезни считали загрязненную питьевую воду, но эта версия не подтвердилась.

"Болезнь поражает не только людей из города Элуру. Есть также случаи в городах и селах вокруг, что подтверждает версию, что качество воды здесь ни при чем. Воду брали на тестирование из разных районов города. К тому же среди заболевших есть люди, которые пили фильтрованную воду, кипяченую воду. Тесты на тяжелые металлы в воде в норме. Все тесты питьевой воды нормальные", - отметила она.

Также украинка уточнила, что ни у одного из госпитализированных не было коронавирусной болезни.

Ранее врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.