Протесты в Молдове: депутат рассказал о требовании роспуска парламента
Депутат парламента Молдовы рассказал, почему новоизбранный президент Майя Санду хочет парламентских перевыборов
В Кишиневе тысячи людей в воскресенье, 6 декабря, вышли на улицы с требованиями отставки правительства и досрочных парламентских выборов. К призыву о роспуске парламента присоединилась и избранный президент Молдовы Майя Санду. Зачем нужно распустить парламент, рассказал депутат парламента Молдовы, политолог Оазу Нантой в эфире канала "Украина 24".
15 ноября граждане Молдовы выдали мандат доверия Майе Санду. Парламент Молдовы, который был избран в условиях захваченного государства 24 февраля 2019 года, утратил свою легитимность. Там почти 3/4 депутатов представляли тот коррумпированный режим, который символизировали Владимир Плахотнюк и Игорь Додон (известный олигарх и депутат и нынешний президент Молдовы — ред.). И теперь в этом парламенте Додон сколотил ситуационное большинство из депутатов, представляющих коррумпированное государство, и цепляется за власть.
В этой ситуации избранный президент Майя Санду и мы, увидев, что вытворяют эти депутаты, решили сказать "нет". Санду обратила внимание, что на площадь вышли не партии, а народ. Их единодушное требование — Додон должен уйти, а парламент следует распустить, так как он препятствует развитию Молдовы, а Додон использует его для того, чтобы Санду осталась без полномочий", — сказал он.
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Депутат рассказал, каким образом можно законно распустить парламент Молдовы.
"Конституция предусматривает только два варианта роспуска парламента. Первый — когда парламент в течение 3-х месяцев не принимает ни одного акта, и второй — когда в течение 45 дней не менее двух неудачных попыток по формированию правительства при условии, что действующее правительство ушло в отставку. Поэтому народ требует, чтобы правительство Иона Кику, которое является карманным правительством Игоря Додона, подало в отставку и открыло путь для этой процедуры. Но у нас такое столкновение интересов, что я не готов дать ответ, как в итоге будет", — рассказал Нантой.
Ранее эксперт-международник Тарас Семенюк прокомментировал требование избранного президента Майи Санду к России.