Протесты в Молдове: депутат рассказал о требовании роспуска парламента

В Кишиневе тысячи людей в воскресенье, 6 декабря, вышли на улицы с требованиями отставки правительства и досрочных парламентских выборов. К призыву о роспуске парламента присоединилась и избранный президент Молдовы Майя Санду. Зачем нужно распустить парламент, рассказал депутат парламента Молдовы, политолог Оазу Нантой в эфире канала "Украина 24".

15 ноября граждане Молдовы выдали мандат доверия Майе Санду. Парламент Молдовы, который был избран в условиях захваченного государства 24 февраля 2019 года, утратил свою легитимность. Там почти 3/4 депутатов представляли тот коррумпированный режим, который символизировали Владимир Плахотнюк и Игорь Додон (известный олигарх и депутат и нынешний президент Молдовы — ред.). И теперь в этом парламенте Додон сколотил ситуационное большинство из депутатов, представляющих коррумпированное государство, и цепляется за власть.

В этой ситуации избранный президент Майя Санду и мы, увидев, что вытворяют эти депутаты, решили сказать "нет". Санду обратила внимание, что на площадь вышли не партии, а народ. Их единодушное требование — Додон должен уйти, а парламент следует распустить, так как он препятствует развитию Молдовы, а Додон использует его для того, чтобы Санду осталась без полномочий", — сказал он.