Великобритания первой начинает массовую вакцинацию от коронавируса: подробности
Стало известно, кому будут делать прививки в первую очередь
Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.
Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" редактор издания "Бизнес курьер" Эльвира Полянская, проживающая в Лондоне.
"Вакцинация начнется с завтрашнего дня. Получат ее в первую очередь люди из домов престарелых и те, кто за ними следит. Потом будут работники госпиталей", - сообщила Полянская.
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По ее словам, первая партия вакцины будет небольшой, потому что транспортировка очень сложная.
"Поэтому ее количество очень ограничено. Но к концу года в декабре, пишут, что ее будет достаточно, она будет завозиться. Великобритания первой получает эту вакцину", - сообщила жительница Лондона.
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Полянская отметила, что речь идет об американской вакцине Pfizer, поскольку аналогичный препарат, который разрабатывают британские ученые, еще не прошел клинических испытаний и не запущен в производство.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда массовая вакцинация от коронавируса стартует в Украине.