14:54, Сегодня

Путину выгодны протесты в Беларуси — политолог назвал причину Беларусь невозможно вывести из сферы российского влияния, считает эксперт

У протестов в Беларуси нет антироссийской направленности, как это влияет на развитие событий — рассказал политтехнолог Олег Постернак в эфире канала "Украина 24".

"Антироссийской направленности этот протест вообще не имел изначально. Не секрет, что для Путина сценарий белорусских протестов был частично даже выгодным. Он был бы выгоден даже в случае, если бы белорусский протест победил. Это бы привело к освобождению некоторых кандидатов, которые сейчас в тюрьме, а они аффилированы — так считают белорусские аналитики — с частью российской элиты. Беларусь всегда была сферой интересов РФ. Выдернуть ее оттуда сейчас невозможно ни при каких условиях. Любой прозападный вариант революции невозможен", — сказал он.

Читайте также: "Лукашенко осталось недолго": в Беларуси рассказали, как он потеряет власть

Эксперт объяснил, в чем разница протестов в Беларуси и в Украине.

"В Украине оппозиционный дискурс с самого начала был ориентирован на западные ценности. Эти ценности сейчас белорусские протесты тоже пытаются выбороть. Но у них нет лидера, и не потому, что они не способны его выбрать, а потому, что силовыми методами зачищено все политическое поле, которое есть в белорусском обществе. Кто арестован, кто выброшен за границу. Это реалии режима Лукашенко", — сказал он.

Ранее белорусский оппозиционный политик, лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич назвал два сценария для режима Лукашенко.