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"Это охлаждает головы российских генералов": эксперт о важном в отношениях Украины и НАТО Председатель общественной лиги "Украина - НАТО" считает, что Украине должна быть безразлична реакция России на сотрудничество с Альянсом

Председатель общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж считает, что если Украина получит План действий по членству в НАТО - это будет предупреждением для российских военачальников.

"Нам должно быть безразлично, как Россия будет к этому относиться, потому что она уже продемонстрировала абсолютно все свои возможности в этом отношении. Она начала войну против страны, которая была внеблоковой, это фактически форма нейтралитета - и это была удобная мишень для России, она добилась того, что в 2010 году именно Партия регионов Януковича и провозгласила внеблоковость, мы тогда отрезали себя от любой помощи международных институтов и других стран. Это такая мишень была искусственная для России, так как она планировала свою колониальную политику военным, экономическим и политическим образом", - сказал эксперт.

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По мнению Джерджа, сотрудничество Украины и НАТО может повлиять на позицию российских командующих.

"Сейчас же, наоборот, мы должны думать о своей безопасности. Наше тесное сотрудничество с НАТО, любое усиление, увеличение количества маневров, материально-техническое сотрудничество - это охлаждает головы тех российских генералов, которые планируют какие-то свои провокации и агрессивные действия, потому что они считаются с тем, что Украина не одинока, а является партнером НАТО", - сказал Джердж.

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Отметим, что ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что у Украины есть амбиции получить План действий по членству в НАТО, и она надеется на политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году.