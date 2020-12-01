17:08, Сегодня

Большой плюс — в Минюсте отреагировали на важное решение ЕСПЧ по сбитому "Боингу" MH-17 Уполномоченный Украины в ЕСПЧ рассказал, как в суде решили объединить иски Украины и Нидерландов к России

Европейский суд по правам человека объединил иски Украины и Нидерландов против России по делу сбитого над Донбассом самолета в июле 2014 года. По чьей инициативе это было сделано, рассказал замминистра юстиции, уполномоченный Украины в ЕСПЧ Иван Лищина в эфире канала "Украина 24".

"Это решение самого суда, никто, насколько я знаю, об этом не просил — ни Украина, ни Нидерланды, и тем более ни Россия. Нам сообщили о том, что этот вопрос рассматривается, недели три назад. Сейчас происходит процесс обмена представлениями в суд между Украиной и Россией, и в контексте подготовки РФ попросила перенести представление на март следующего года. И ЕСПЧ, сообщая нам об этой просьбе, рассказал, что рассматривается возможность объединить иски. Мы готовили ответ о том, что мы не против, когда нам сообщили, что иски объединены", — рассказал он.

Читайте также: Дело MH17: в МИД Украины отреагировали на новый демарш России

Также Лищина рассказал, что это решение даст Украине.

"Из плюсов — в первую очередь то, что в отличие от украинского дела, которое довольно большое по времени, по объему, по количеству утверждаемых нарушений и, соответственно, по необходимости доказывать много обстоятельств, нидерландское дело сосредоточено на одном эпизоде. Оно довольно богато на материалы, потому что Голландию в ЕСПЧ представляет МИД, который непосредственно был участником переговоров и обмена информацией, там богатый материал, потому что мы в свое время не получили, так как в то время дело еще не дошло до суда. Теперь к нам попадает полное уголовное дело с перехватом, со свидетельствами, и так далее. Для нас это очень большой плюс. И второе, что уже не просто Украина выступает против России, а Украина и Нидерланды доказывают ситуацию с MH-17, и это выглядит весомее", — сказал он.

Напомним, рейс МН17, сбитый 17 июля 2014 года, осуществлял перелет по маршруту из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). Он был сбит в районе Тореза Донецкой области. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли.

Ранее эксперт по международным вопросам Анна Шелест прокомментировала решение окружного суда Гааги, который отклонил просьбу российских адвокатов насчет изучения альтернативных версий катастрофы.