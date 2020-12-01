Россия может включить агрессию — эксперт о требовании президента Молдовы

Эксперт-международник прокомментировал требование вывести российские войска из Приднестровья

Россия может включить агрессию — эксперт о требовании президента Молдовы

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия должна забрать свои войска из Приднестровья, чтобы их заменили миротворцы ОБСЕ. Это заявление прокомментировал эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, это заявление, определяющее некий курс, по которому будет работать президент Молдовы. Но это не означает, что в течение года или двух российские войска оставят территорию Приднестровья. Так повелось, что с точки зрения стратегических целей новоизбранный президент определяет некие задачи. Сейчас не стоит ожидать резких шагов, тем более что Россия заявила о своей позиции, и я думаю, что если смотреть правде в глаза, Россия не будет выводить свои войска в ближайшее время. Будет продолжаться некий пинг-понг между Молдовой и Российской Федерацией", — сказал он.

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По словам эксперта, Молдова может заявить о своей позиции в отношении аннексии Крыма.

"Новый президент, имеющий проевропейские взгляды, в отличие от предыдущего — Игоря Додона, у которого были чисто пророссийские взгляды, сразу отличается. Она сразу четко заявляет свою позицию. И это правильная позиция, как и позиция по отношению к Донбассу и Крыму. Мы ожидаем от Молдовы непризнания аннексии Крыма и признания его украинской территорией, чего Додон не делал. Это более геостратегическая позиция, которая предполагает добрососедские отношения, тем более что Молдова в этом заинтересована. Но это не означает, что это повлияет на решение приднестровского военного локдауна со стороны Российской Федерации.

Мы знаем тактику России — как только появляются заявления, которые ей не нравятся, тут же начинается какое-то обострение. И тут мы должны быть начеку, потому что Приднестровье граничит с Одесской областью, а это фундаментально для украинской безопасности. Вряд ли до горячей фазы дойдет, но мы должны быть готовы, что Россия может в любой момент включить агрессию", — сказал он. 

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что угрозы возобновления боевых действий в Приднестровье больше нет. В связи с этим она потребовала вывести миротворческий российский контингент и заменить его на наблюдательную миссию ОБСЕ. 

Ранее заместитель председателя парламента Молдовы Михай Попшой заявил, что с избранием президентом Майи Санду повестка Украины и Молдовы во многом совпадает, и необходимо укреплять сотрудничество.

Источник Украина 24 Теги Россия Молдова Приднестровье