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Россия может включить агрессию — эксперт о требовании президента Молдовы Эксперт-международник прокомментировал требование вывести российские войска из Приднестровья

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия должна забрать свои войска из Приднестровья, чтобы их заменили миротворцы ОБСЕ. Это заявление прокомментировал эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, это заявление, определяющее некий курс, по которому будет работать президент Молдовы. Но это не означает, что в течение года или двух российские войска оставят территорию Приднестровья. Так повелось, что с точки зрения стратегических целей новоизбранный президент определяет некие задачи. Сейчас не стоит ожидать резких шагов, тем более что Россия заявила о своей позиции, и я думаю, что если смотреть правде в глаза, Россия не будет выводить свои войска в ближайшее время. Будет продолжаться некий пинг-понг между Молдовой и Российской Федерацией", — сказал он.

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По словам эксперта, Молдова может заявить о своей позиции в отношении аннексии Крыма.

"Новый президент, имеющий проевропейские взгляды, в отличие от предыдущего — Игоря Додона, у которого были чисто пророссийские взгляды, сразу отличается. Она сразу четко заявляет свою позицию. И это правильная позиция, как и позиция по отношению к Донбассу и Крыму. Мы ожидаем от Молдовы непризнания аннексии Крыма и признания его украинской территорией, чего Додон не делал. Это более геостратегическая позиция, которая предполагает добрососедские отношения, тем более что Молдова в этом заинтересована. Но это не означает, что это повлияет на решение приднестровского военного локдауна со стороны Российской Федерации. Мы знаем тактику России — как только появляются заявления, которые ей не нравятся, тут же начинается какое-то обострение. И тут мы должны быть начеку, потому что Приднестровье граничит с Одесской областью, а это фундаментально для украинской безопасности. Вряд ли до горячей фазы дойдет, но мы должны быть готовы, что Россия может в любой момент включить агрессию", — сказал он.

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что угрозы возобновления боевых действий в Приднестровье больше нет. В связи с этим она потребовала вывести миротворческий российский контингент и заменить его на наблюдательную миссию ОБСЕ.

Ранее заместитель председателя парламента Молдовы Михай Попшой заявил, что с избранием президентом Майи Санду повестка Украины и Молдовы во многом совпадает, и необходимо укреплять сотрудничество.