Россия напомнила Лукашенко о долгах – журналист о ситуации в Беларуси

Россия хочет заменить Александра Лукашенко новым президентом Беларуси, но у нее пока нет подходящего кандидата.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал белорусский журналист Илья Добротвор, комментируя визит к Лукашенко министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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На вопрос, считает ли он, что Лукашенко устоял благодаря только поддержке России, Добротвор ответил:

"Скорее, нет. Россия, скорее, готова его поменять, просто не знает, на кого. Это очень было заметно по визиту Лаврова. Лукашенко как мальчик там сидел – как будто приехал ревизор. А если взять риторику 90-х, которую сейчас любит использовать Лукашенко – как будто приехал браток напомнить о долгах каких-то. И он там с краю тихо напоминал про какую-то дружбу, братство. Но, тем не менее, он вернулся к тому, о чем забыл, к изменениям в конституцию, о которых в последнее время не вспоминал. Начал говорить, что не держится за власть, вспомнил, что "кругом враги", и только Россия ему помогает".