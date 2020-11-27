11:08, Сегодня

Есть три причины — политолог о действиях Франции по Нагорному Карабаху Эксперт рассказал, как дальше будет развиваться ситуация в Карабахе

Сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство страны признать Нагорный Карабах. В свою очередь правительство отказалось это делать. Ситуацию прокомментировал в эфире канала "Украина 24" политолог Дмитрий Левусь.

"Есть несколько причин. Во-первых, Франция почувствовала себя обиженной, так как не работают действующие механизмы, та же Минская группа ОБСЕ, где Франция играла очень большую роль. Во-вторых, она обижена из-за роста роли Турции в Кавказском регионе. Есть такие же опасения и у Германии. И третья причина, которую всегда упоминает азербайджанская сторона, — деятельность армянской диаспоры в мире", — сказал он.

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Также эксперт рассказал, как дальше будет развиваться ситуация в самом Нагорном Карабахе.

"Мне кажется, что оперативная пауза, которая сложилась и на дипломатическом, и на военном фронте, говорит о том, что в ближайшее время масштабного обострения однозначно не будет. Стороны будут пытаться дипломатически закрепить свои успехи либо построить новые союзнические отношения и не потерять еще больше", — сказал он.

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Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.