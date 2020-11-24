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Все зависит от Украины — дипломат назвал два условия для поддержки от США Дипломат Константин Елисеев рассказал, какую политику будет вести администрация Джо Байдена

На посту президента США Джо Байден будет ужесточать свою политику в отношении России. Такое мнение высказал дипломат Константин Елисеев в эфире канала "Украина 24".

"Байдену не следует ни к кому прислушиваться, потому что он сам прекрасно знает и Украину, и Россию, политическую элиту. Он знает, как действовать и относиться к России. Думаю, что политика давления со стороны новой администрации США сохранится, санкционная политика будет ужесточаться по мере того, как Россия будет продолжать игнорировать международное право. Новая администрация будет больше инвестировать в НАТО. С приходом новой администрации также нужно не забывать, что открываются новые возможности для развития отношений между Украиной и США", — сказал он.

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Дипломат отметил, что Украине нужно выполнить два условия, чтобы получить поддержку США.

"Думаю, что США будут более активно участвовать во всех процессах, происходящих на территории Украины, активизируют процесс участия в переговорах с целью урегулирования ситуации на Донбассе и в Крыму. Последние два года фактически американская дипломатия, особенно после увольнения Курта Волкера, пассивно себя вела. Окно возможностей будет зависеть от Украины – насколько Украина будет продвигаться путём демократических форм борьбы с коррупцией. Во-вторых, насколько Украина будет последовательна в позиции отпора российской агрессии. Если эти два условия будут выполнены, мы сможем надеяться на мощную американскую поддержку", — сказал он.

Ранее президент американского Центра анализа европейской политики (CEPA) Алина Полякова рассказала о плюсах и минусах президентства Байдена для Украины.